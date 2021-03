Bensheim. Der in Bensheim ansässige Verein PKD Familiäre Zystennieren weist auf den Weltnierentag am 12. März hin. Meistens werden Nierenerkrankungen erst viel zu spät erkannt, da die Niere ein „leises Organ“ ist und sich Beeinträchtigungen der Organfunktion nicht umgehend durch Schmerzen oder andere auffällige Symptome bemerkbar machen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Das habe fatale Folgen: Stellt der Hausarzt oder der Nierenfacharzt (Nephrologe) die Nierenerkrankung erst im späten Stadium fest, sei der Schaden meist nicht mehr zu beheben.

Zur Verbesserung der Prognose dieser Patienten bedarf es in erster Linie einer rechtzeitigen Diagnose, die auf einer zuverlässigen und einfachen Bestimmung der Nierenfunktion beruht. Die Erkennung einer chronischen Nierenerkrankung ist einfach und kann beim Hausarzt durch einen Urintest und einen Bluttest erfolgen.

Seit Ende 2019 liegen den Hausärzten Leitlinien für chronisch Nierenkranke vor, an deren Erstellung der Verein PKD beteiligt war.

Der Weltnierentag hat 2021 das Motto „Nieren-Gesundheit für Jeden und Überall – Lebensqualität mit einer Nierenerkrankung“. Dies wurde aus zweierlei Gründen so gewählt – zum einen, um die Sensibilität und das Bewusstsein zu steigern für eine effektive Früherkennung und zum anderen, um ein eigenverantwortliches Mitwirken der Patienten zu schaffen.

Wirksame Maßnahmen zur Vorsorge und Verlangsamung der Krankheit sind sehr wichtig. Patienten mit Nierenerkrankungen – einschließlich derer, die dialysepflichtig und transplantiert sind – und die Menschen, die sie versorgen, sollen sich von Nieren-Hilfsorganisationen unterstützt fühlen, vor allem während einer Pandemie und anderen Zeiten mit besonderen Herausforderungen.

Eigenverantwortlich kann viel getan werden, um eine chronische Nierenerkrankung zu verhindern bzw. zu verzögern, heißt es von Seiten des Vereins. red

Info: Weitere Infos im Internet unter: www.weltnierentag.pkdcure.de