Weltladen zieht an den Wambolter Hof

Bensheim. Vor genau zwei Jahren musste der Bensheimer Weltladen Sankt Georg sein angestammtes Domizil neben der Stadtkirche von Sankt Georg verlassen und fand eine neue Bleibe in der Hauptstraße 53 zusammen mit der Tourist-Information der Stadt Bensheim. Die Kooperation war von Anfang an zeitlich befristet und in der Tat wuchs der Platzbedarf der Tourist-Information, so dass das Weltladen-Team sich nach neuen Räumlichkeiten umschaute.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachhaltig, fair und ökologisch

Nach längerer Suche fand sich ein Objekt am Wambolterhof 7 – ehemals „Gourmet Marie“. Die Größe der neuen Räumlichkeiten bietet nun die Möglichkeit, eine Kooperation aufzubauen. Eine Partnerin fand sich in Marén Bischoff mit ihrer „Nanai Stoffwerkstatt“.

„Konzeptionell passen wir super zusammen, haben wir uns doch beide Nachhaltigkeit, ökologisches Wirtschaften und globale Gerechtigkeit auf die Fahne geschrieben“, sind sich Marén Bischoff und Ursula Götz vom Weltladenteam einig. So wird der Laden zukünftig vom Weltladen und der Stoffwerkstatt gemeinsam genutzt.

Nach Abschluss der notwendigen Renovierungen ist es bald soweit: Am Samstag, 28. August, um 10 Uhr öffnen Weltladen und Stoffwerkstatt erstmals am neuen Ort ihre Türen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Konzeptionell wird sich für den Weltladen wenig ändern, das Angebot beinhaltet weiterhin den bewährten Mix aus fair gehandelten Lebensmitteln und unter fairen Bedingungen hergestellten Kunstgewerbe- und Geschenkartikeln.

Die Lage der neuen Räumlichkeiten sehen alle Beteiligte sehr positiv. Ursula Hille fasst es für den Weltladen so zusammen: „Wir sind jetzt zwar nicht mehr in der Hauptstraße, die allgemein als die 1A-Lage Bensheims angesehen wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Quartier am Wambolter Hof eine ähnliche Entwicklung nimmt wie die Gerbergasse und die Straße am Rinnentor, wo es seit einiger Zeit eine gewaltige Attraktivitätssteigerung gibt.“ Mit der neuen Geschäftslage, den großzügigen Schaufenstern, einem erweiterten Angebot und der Kooperation mit der Stoffwerkstatt schauen die ehrenamtlich Aktiven des Weltladens Sankt Georg zuversichtlich und vertrauensvoll in die Zukunft.

Die Pandemie fordert auch den Fairen Handel heraus. Nach über einem Jahrzehnt ununterbrochenen Wachstums war der Umsatz mit fairen Produkten in 2020 erstmals rückläufig. So wurden in Deutschland im Jahr 2020 1,8 Milliarden Euro im Fairen Handel umgesetzt, was einem Rückgang von fast drei Prozent gegenüber 2019 entspricht.

Die rückläufige Gesamttendenz machte sich im letzten Jahr auch im Bensheimer Weltladen infolge von Lockdown und teilweise stark eingeschränktem Publikumsverkehr bemerkbar. Wie die weitere Entwicklung aussehen wird, ist momentan noch nicht abzuschätzen. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3