Weltgebetstag in Gronau

Gronau. „Zukunftsplan: Hoffnung“: Unter diesem Titel laden die evangelischen Kirchengemeinden Gronau/Zell und Schönberg/Wilmshausen zur Feier des Weltgebetstages ein. Beginn ist am Freitag, 4. März, um 15 Uhr in der Sankt-Anna-Kirche in Gronau. Die Veranstalterinnen laden ein, Spuren der Hoffnung nachzugehen – in einer Zeit, in der viele Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft blicken. Vorbereitet haben die Texte und die Musik Frauen aus England, Wales und Nordirland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In persönlichen Statements kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache. Eingeladen sind Frauen und Männer aller Konfessionen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2