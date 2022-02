Weltgebetstag der Frauen in Fehlheim

Fehlheim. Am Freitag, 4. März, feiern Menschen in über 150 Ländern den Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland.

Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte, heißt es in einer Ankündigung dazu.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.

Der Ökumenische Weltgebetstagsgottesdienst mit dem Thema „Zukunftsplan: Hoffnung“ findet am Freitag (4.) um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Fehlheim statt. Der Gottesdienst wird von Frauen der katholischen Pfarrgemeinde Fehlheim und der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim gestaltet.

Aufgrund der derzeitigen Situation fällt das Treffen nach dem Gottesdienst aus. Die Veranstalter weisen auf die derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen hin; es gilt die 3 G-Regel. red