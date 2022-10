Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Stadtbibliothek Weltenbummlerin liest in Bensheim aus ihrem Buch

Die Autorin und Journalistin Uta-Caecilia Nabert hat in ihrem Buch 23 Globetrotter über ihre Erfahrungen nach der Rückkehr interviewt. In Bensheim stellte sie am Freitag ihr Werk in der Stadtbücherei vor.