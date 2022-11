Am nördlichen Ortseingang von Fehlheim soll gebaut werden. Konkret geht es um eine 3300 Quadratmeter große Fläche neben der Metzgerei Mehl an der Rodauer Straße. Für das Gelände gab es vor mehr als einem Jahr eine Bauvoranfrage für eine Anlage mit bis zu 40 Wohnungen in fünf Gebäuden (wir haben berichtet).

Weder im Rathaus noch im Ortsbeirat riefen diese Planungen große Begeisterung

...