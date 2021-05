Weitere Teststation

Bensheim. Die Stadt Bensheim weist in einer Pressemitteilung auf die Corona-Testmöglichkeiten verschiedener Anbieter im gesamten Stadtgebiet hin.

„Das Testangebot ist ein wichtiger Baustein für die Öffnungsstrategie und ermöglicht zum Beispiel auch den Zugang zur Außengastronomie“, sagt Bürgermeisterin Christine Klein. „Uns war es daher sehr wichtig, Anbietern von Teststationen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, ergänzt Klein.

Die neueste Teststation in Bensheim eröffnet am Samstag vor dem Bürgerbüro in der Innenstadt. Die einzelnen Testmöglichkeiten sind auf der Internetseite des Kreis Bergstraße aufgeführt.

Auskunft darüber erteilt auch die Zentrale im Rathaus telefonisch unter 06251/14-333 oder per E-Mail service@bensheim.de. ps

