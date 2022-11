Weitere Packstation am Bahnhof

Bensheim. Die Deutsche Post knüpft ihr Packstationsnetz enger und hat jetzt eine zusätzliche Station mit 166 Fächern in Bensheim in Betrieb genommen. Sie steht am Amersham-Platz 1 am Bahnhof. „Wir sind froh, dass wir diese zusätzliche Anlaufstelle in attraktiver Lage für unsere Kunden realisieren konnten“, sagt Gabriele Schulz, Regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post DHL Group. In Deutschland stehen momentan über 10 500 Automaten für den Paketversand und -empfang zur Verfügung. Das Unternehmen will die Zahl der Automaten auf rund 15 000 Packstationen deutschlandweit erhöhen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Kunden die DHL-Paket-App. Diese bietet einen scanbaren Abholcode. Detaillierte Infos gibt es unter www.dhl.de/bedienung-packstation. red