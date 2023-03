Bensheim. Kürzlich trafen sich über 100 Mitglieder des Fanclubs der Original Blütenweg-Jazzer zum fröhlichen Weißwurstfrühstück im Kolpinghaus in Bensheim.

Die Band spielte in Originalbesetzung neue und alte Stücke. Im Vordergrund von links: Gisa Seeger (zweite Vorsitzende), Kurt Moses (Kassenwart) und Tina Weis (Vorsitzende). Der nächste Auftritt der Band ist am Sonntag, 19. März, in Haßloch. red/Bild: Verein

Weitere Info unter https://bluetenweg-jazzer.de/termine