Weintreff im Bensheimer Bürgerhaus

Bensheim. Der Bergsträßer Weintreff ist traditionell die Auftaktveranstaltung für den Bergsträßer Weinfrühling. Am Samstag, 23. April, ist die beliebte Weinverkostung von 15 bis 20 Uhr im Bensheimer Bürgerhaus geplant.

Der Weintreff bietet die einmalige Gelegenheit, fast 170 Bergsträßer Weine, Seccos und Sekte von 19 Weinbaubetrieben an einem Ort zu probieren. Nahezu alle Bergsträßer Betriebe sind vertreten und bieten ihre Spezialitäten an. Damit kehrt in diesem Jahr der Weintreff nach der Modernisierung des Bürgerhauses an seinen Stammplatz zurück.

Für die abwechslungsreiche kulinarische Rundreise müssen Weinfreunde also nur wenige Meter zurücklegen, um die Vielfalt der Bergsträßer Winzerinnen und Winzer kennenzulernen. Die können es kaum erwarten, ihre Kostbarkeiten aus den Weinfässern im schönen Ambiente des neuen Bürgerhauses präsentieren zu können.

Veranstalter ist der Verkehrsverein Bensheim gemeinsam mit der Bergsträßer Winzerschaft. Weitere Infos gibt es unter Telefon 06251/8696101, per E-Mail touristinfo@bensheim.de und im Internet www.bergstraesser-weintreff.de.

Der Vorverkauf (20 Euro pro Karte) beginnt am Freitag (25.) bei der Bensheimer Tourist-Info und bei allen teilnehmenden Weingütern.

Mit der Auftaktveranstaltung öffnet sich bis Ende Mai hinein ein ganzer Reigen an verschiedenen Angeboten und Events: Weinwanderungen, „Antipasti & Wein“, „Comedy und Wein“, die 33. Bergsträßer Weinlagenwanderung, „Canapés und Wein“, „Gin & Wein“ und viele andere Veranstaltungen machen den Bergsträßer Weinfrühling so vielfältig und attraktiv. Mit dabei ist auch wieder die Odenwälder Weininsel/Umstädter Weinbauverein.

Infos zum Weinfrühling gibt es online unter: www.bergstraesser-weinfruehling.de.

Alle Veranstaltung stehen unter dem Vorbehalt der dann geltenden Corona-Regeln, heißt es in einer Pressemitteilung. ps