In den Weinbergen entscheiden nur die Natur und die Arbeit des Winzers, ob es am Ende des Jahres ein guter Jahrgang wird. Von Viren, Pandemie und Lockdown bleiben die Reben relativ unbeeindruckt. Anders ist das mit dem Genuss des edlen Tropfens. Der schmeckt zwar auch im Kreis der Familie zu Hause, aber „ein guter Becher Wein will geteilt sein“ heißt es beispielsweise im chinesischen „Buch der

...