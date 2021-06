Am Freitag stellte der Tourismusservice Bergstraße auf dem Marktplatz die überarbeitete Version seines Weinführers vor. Außerdem wurde die „Regionalbude“ eröffnet, in der es immer freitags Weinproben geben soll. Darauf stießen unter anderem Weinkönigin Heike Knapp (li.) und Bürgermeisterin Christine Klein an.

© Gutschalk