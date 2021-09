Weinprobe, Vorträge, Stadtrundgang

Bensheim. Wie in jedem Herbst lädt die Stadt Bensheim zu den Seniorentagen ein: Corona-bedingt jedoch in diesem Jahr erneut mit einem abgespeckten Programm. Dennoch bietet die Veranstaltungsreihe vom 3. bis zum 8. Oktober viel Unterhaltsames und Informatives für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Weinprobe: Bürgermeisterin Christine Klein eröffnet die 35. Bensheimer Seniorentage am Sonntag, 3. Oktober, um 14 Uhr im Kolpinghaus im Rahmen einer Weinprobe mit der Bildpräsentation „Bensheim früher und heute“. Winzermeisterin Christa Guth moderiert die Veranstaltung, die Teilnahme kostet pro Person fünf Euro.

Vorträge: In der Veranstaltungswoche stehen mehrere Vorträge zur Wahl. Den Anfang macht Gerhard Dietz, der am Montag, 4. Oktober, um 14 Uhr im Kolpinghaus seniorenfreundliche Ausflugsziele im Kreis Bergstraße vorstellt. Anschließend präsentieren Marita Deußer und die Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt, Gudrun Frehse, das Thema Gehirnjogging im Alter – die Seniorinnen und Senioren werden zum Mitmachen animiert.

Schnupperkurs: Am Dienstag, 5. Oktober, organisiert das Caritas-Zentrum Sankt Franziskus im Mehrgenerationenhaus in der Klostergasse einen Tablet-Schnupperkurs für Anfänger – falls vorhanden – mit eigenen Geräten, ansonsten gibt es Leih-Tablets. Der Kurs findet in zwei Gruppen von 9 bis 10.30 Uhr beziehungsweise von 11 bis 12.30 Uhr statt. Anmeldungen an die Caritas unter Tel. 06251/854250 zu richten.

Spielenachmittag: Am Nachmittag um 15 Uhr geht es im Mehrgenerationenhaus um „Spiel, Spaß und Spannung“: Unter Beteiligung der Spielerei Bergstraße sind Seniorinnen und Senioren zu Gesellschafts-, Karten- und Aktionsspielen eingeladen. Am Mittwoch, 6. Oktober, findet in der DRK-Unterkunft um 14.30 Uhr in der Rheinstraße ein Vortrag von Ursula Moos zum Thema „Durchblutung ist Leben“ statt.

Im Naturschutzzentrum: Ein weiterer Vortrag steht am 7. Oktober um 14 Uhr auf dem Programm: Im Naturschutzzentrum an der Erlache präsentiert Beate Weis das Thema „Die Äpfel meiner Jugend“ – dabei werden die traditionellen Apfelsorten auch verkostet. Das DRK Bensheim und das Caritasheim Sankt Elisabeth bieten dazu einen kostenlosen Fahrdienst mit Start um 13.15 Uhr am Kolpinghaus an.

Stadtrundgang: Am Freitag, 8. Oktober, führt ein Stadtspaziergang vom Beauner Platz zum Marktplatz, inklusive der Besichtigung von Parktheater und Bürgerhaus und dem Glockenspiel von Sankt Georg. Der Spaziergang startet um 9.45 und endet um 11.30 Uhr. Anschließend besteht das Angebot zum Mittagstisch im Mehrgenerationenhaus.

Kinobesuch: Den Abschluss der Seniorentage bildet die Vorführung des Films „Sein letztes Rennen“, ebenfalls am 8. Oktober, um 15 Uhr im Luxor-Filmpalast. Der Teilnehmerbeitrag hierfür liegt bei drei Euro. Im Anschluss an den Film gibt es noch Informationen des Netzwerks Demenz.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Durchführung der Veranstaltungen steht aufgrund der Corona-Pandemie unter Vorbehalt. Rückfragen, Anmeldungen beziehungsweise Kartenbestellungen sind an das Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine der Stadt Bensheim zu richten: Telefonnummer 06251/8699160, Darmstädter Straße 52/Eingang Kirchbergstraße.

Der Kartenverkauf für die Veranstaltungen findet von Dienstag bis Donnerstag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr statt. ps