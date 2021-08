Weinprobe in Heppenheim

Auerbach. Im Jahr 2020 kam bei einer Wanderung des TC Auerbach der Wunsch auf, eine Weinprobe durchzuführen. Wegen der Corona-Beschränkungen musste dieses Vorhaben zunächst auf Eis gelegt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der Lockerungen wurde dieser Vorschlag wieder aufgegriffen und mit dem Weingut Freiberger in Heppenheim ein Termin vereinbart. So versammelten sich die Mitglieder im Weingut, um die Weine der Bergstraße, angeleitet durch den fachkundigen Winzer Rolf Freiberger, kennenzulernen. In lockerer Atmosphäre erklärte er die Besonderheiten der sieben vorgestellten Traubensorten sowie die Arbeitsgänge, um einen qualitativ hochwertigen Wein zu kreieren. Auch die ein oder andere Episode rund um den Wein und das Weingut wurde zum Besten gegeben. Als Höhepunkt genossen die Teilnehmer einen Eiswein aus dem Jahre 2018, der nicht nur bei minus neun Grad, sondern auch bei Vollmond früh am Morgen gelesen wurde. red