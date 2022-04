Weinprobe der BfB in der Pfalz

Bensheim. Am 14. Mai veranstaltet die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) eine Busfahrt zu einer Weinprobe ins Weingut Wendel in Kapellen-Drusweiler. Das Weingut ist ein Familienbetrieb in vierter Generation. Es sind nur noch fünf Plätze frei.

Die Abfahrt findet um 14 Uhr am Busbahnhof Bensheim statt; Heimkehr ist gegen 22 Uhr geplant. Vorgesehen sind eine Kellerführung, eine Weinprobe und anschließend ein Essen. Bei Interesse kann man sich unter info@bfb-bensheim.de oder bei Franz Apfel, Telefon 06251/65510, melden. red

