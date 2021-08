Weinhandel Frihmess neu in Auerbach

Auerbach. Direkt am Eingang zum Staatspark Fürstenlager in Auerbach hat kürzlich in der Bachgasse 101 der Weinhandel Frihmesss in einer denkmalgeschützten Scheune seine Pforten geöffnet. Ein perfekter Standort, um einen Spaziergang durch die wunderschönen Weinberge mit einer Weinverkostung zu verbinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir bieten unseren Kunden das größte Sortiment an Bergsträßer Weinen. Darüber hinaus finden sie bei uns weitere für unsere Kunden handverlesene Weine und ein breites Sortiment an regionalen Produkten wie Wurst, Honig, Spirituosen, Kaffeebohnen, Zigarren oder Säfte“, betont Betreiberin Susanne Höser beim Pressetermin zur Eröffnung des Weinhandels.

In der Scheune können Kunden die ganze Weinvielfalt der Bergstraße an einem Ort kennenlernen und Rebsorten 15 verschiedener Weingüter verkosten und erwerben. Der Name „Frihmess“ ist Auerbacher Mundart für Frühmesse. Der obere Teil der Bachgasse wird als Frihmess bezeichnet, weil dort der Überlieferung nach die älteste Kirche Auerbachs stand. Passenderweise hat der Graf von Katzenellenbogen den Auerbacher Geistlichen eine „Weingülte“ gewährt, damit diese sonntags eine Frühmesse abhielten und für das Seelenheil der Auerbacher beteten. tn/Bild: Neu