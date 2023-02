Wein und Poesie zugunsten der Tafel Am 20. Januar hatte die Weingilde Bergstraße zu einer ganz besonderen Weinprobe eingeladen. Im Mittelpunkt der Weinprobe standen aber nicht nur auserwählte Weine, die dem Gaumen mundeten, sondern auch Literatur rund um das Thema Wein. Rezitiert wurde die Poesie für die Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern in gekonnter Art von Weingildenmitglied Jürgen Kotrade. Normalerweise lassen sich die Weingildemitglieder die Unkosten für die jeweilige Weinprobe vom Verein erstatten. In diesem Fall wurde das Geld jedoch gespendet und vom Verein auf die runde Summe von 1000 Euro aufgerundet. Am vergangenen Dienstag überreichten der Vorsitzende der Weingilde Manfred Berg (rechts), der Kassenwart (2.v.rechts) und Jürgen Kotrade das Geld an die Vorsitzende der Bensheimer Tafel Mariette Rettig. TN/Bild: Thomas Neu

© Thomas Neu