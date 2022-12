Bensheim. Am Donnerstag, 15. Dezember, sind Kinder ab vier Jahren um 15.30 Uhr herzlich in die Stadtbibliothek Bensheim eingeladen: Lesepatin Brigitte Wagenknecht zeigt das Bilderbuchkino „Ein Weihnachtswunder für Hase Hopp“ von Christian Dreller – eine tolle Weihnachtsgeschichte mit warmherziger Botschaft: Helfen macht Freude.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Inhalt: „Hopp liebt Weihnachten. Und er hat ein riesengroßes Hasenherz. Nachdem ein Sturm im Winterwald seine Freunde in Not gebracht hat, kann Hopp nicht anders, als sie zu unterstützen. Leider verschenkt er dabei all die Sachen, die er für Weihnachten vorbereitet hatte. Wie soll er jetzt bloß Weihnachten feiern? Doch dann überraschen ihn die anderen mit dem schönsten Weihnachtsfest der Welt!“

Die stimmungsvollen Illustrationen des Kinderbuches stammen von Elli Bruder und werden auf großer Leinwand gezeigt. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Mehr zum Thema Für Kleinkinder Weihnachtswünsche und ein flinker Engel Mehr erfahren Stadtbibliothek Lesekarte für Kinder und Erwachsene Mehr erfahren Dienststellen Bensheimer Stadtverwaltung schließt „zwischen den Jahren“ Mehr erfahren

Weitere Informationen und den Flyer mit allen Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite. ps