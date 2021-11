Weihnachtssterne in Schwanheim

Schwanheim. Das Team des Ortsbeirates Schwanheim hat im Ortskern, wie schon seit einigen Jahren, für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit die Sterne aufgehängt, damit diese ab dem 22. November für die Einwohner von Schwanheim und ihre Gäste erstrahlen.

„Schön wäre es, wenn in Zukunft weitere Sterne ab der Feuerwehr in Richtung östlicher Ortsausgang unser Dorf erleuchten würden“, schreibt der Ortsbeirat. Um das Projekt umsetzen zu können benötigt der Ortsbeirat Bürger, die einen Stern für Schwanheim spenden. Kontakt ist per Mail an die Adresse kontakt@ortsbeirat-schwanheim.de möglich. red/Bild: Ortsbeirat