Weihnachtsrevue im Parktheater

Bensheim. „Zwischen Kerzenschein und Gänsekeule“ lautet der Titel der Weihnachtsrevue der Voice Academy am Freitag, 17. Dezember, um 20 Uhr im Parktheater. Gerade jetzt und in diesen tristen Zeiten könne eine leicht bekömmliche Weihnachtsrevue das Wohlbefinden unerhört steigern, heißt es in der Ankündigung.

Jeanette Giese, zusammen mit Peter Moss an Klavier, Gitarre und gelegentlicher Ukulele, haben den großen Projektchor der Voice Akademie, das Ukulele-Orchester Swinging Ukes und eine Vielzahl von Gästen, unter anderem Volker Schrewe, Bass, Christian Nungesser, Bariton, Zoltàn Kovàcs, Trompete, Michael Reuter, Piano, und Berthold Mäurer, Rezitation, zu ihrem musikalischen Dinner eingeladen.

Mit besinnlichen Liedern und groovigen Weihnachtssongs, garniert mit witzigen Geschichten und rührenden Gedichten, soll auf das Fest der Liebe eingestimmt werden. Karten kann man per Mail an info@akademie-voice.de reservieren und an der Abendkasse abholen oder bei www.eventim.de kaufen.

Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht. Die Veranstalter bitten darum, sich kurz vor dem Konzertbesuch über den aktuellen Stand der Coronaschutzregeln informieren unter www.akademie-voice.de. red

