Weihnachtsmusik der Südstaaten

Bensheim. Wie klingt Weihnachten in New Orleans? Diese Frage beantworten die Musiker der Band Zydeco Annie & Swamp Cats am Freitag, 25. November, um 20 Uhr im Parktheater Bensheim.

In der Ankündigung heißt es: Bei wunderschönen Balladen, akustischen Cajun-TwoSteps und bekannten Christmas-Songs dürfen sich die Besucher auf einen authentischen Konzertabend freuen. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim.

Das Konzert, das im Rahmen des Abos „Nah dran“ stattfindet, ist bereits ausverkauft. Eventuell kurzfristig zurückgegebene Karten sind an der Abendkasse erhältlich. red