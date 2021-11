Bensheim. Am Samstag (20.) veranstaltet der Inner Wheel Club Bensheim-Lampertheim am Kaufhaus Ganz in Bensheim ab 10 Uhr seinen Weihnachtsmarkt. Neben Adventskränzen werden Gestecke, Mistelzweige und Dekoartikel angeboten. Der Verkaufserlös kommt sozialen Zwecken zugute, red

