Weihnachtsmarkt ab 24. November

Bensheim. Der Weihnachtsmarkt in Bensheim wird am Donnerstag, 24. November, mit dem Anschalten des Weihnachtsbaumes um 17.30 Uhr eröffnet. Bis zum 21. Dezember lädt der Budenzauber in die Bensheimer Innenstadt zum vorweihnachtlichen Bummeln ein.

Besonders attraktiv ist der Weihnachtsmarkt, der sich in der historischen Altstadt vom Hospitalbrunnen bis zum Marktplatz erstreckt, auch in diesem Jahr wieder durch die Künstlerbuden: Hier bieten Hobbykünstler, soziale Vereine und regionale Hersteller Kunsthandwerk, Kreatives und regionale Produkte mit einem wechselnden Angebot zum Verkauf an.

Die Freundeskreise der Bensheimer Partnerstädte in Frankreich, England und Italien sowie der Lions Club Bensheim bieten am Bürgerwehrbrunnen den Besucherinnen und Besuchern im Wechsel ihre regionalen Speisen und Getränke an. Wie in jedem Jahr werden die Gäste „aus“ dem Hospitalbrunnen und dem Marktplatzbrunnen mit weihnachtlichen Leckereien verköstigt.

Ein Blickfang ist die Schorschalm mit ihrem originalen Almhüttenambiente am oberen Ende des Marktplatzes. Abends können sich die Gäste hier mit Käse-, Fleischfondue und sonstigen Speisen verwöhnen lassen.

Eisenbahn und Karussell

Kinder dürfen sich auf die Eisenbahn und das historische Kinderkarussell freuen. Am 10. und 11. Dezember werden im liebevoll eingerichteten Märchen-Zelt am Wambolter Hof Geschichten erzählt. Die lehrreichen Fantasie-Storys für Kinder und Erwachsene über Drachen, Ritter, Prinzessinnen und glorreiche Helden entführen mit einem Augenzwinkern in eine spannende Märchenwelt. Für die ganz Kleinen gibt es bezaubernde Geschichten zu beispielsweise Zaubersprüchen, die verschenkt werden können. Die Vorstellungen finden an beiden Tagen ab 13 Uhr sechsmal jeweils zur vollen Stunde statt.

Die Stände des Bensheimer Weihnachtsmarkts sind sonntags bis donnerstags von 11.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags haben die Buden bis 21 Uhr offen. Aktuelle Informationen zum Weihnachtsmarkt und den Künstlerbuden unter: www.bensheimerleben.de ps