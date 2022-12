Weihnachtslieder zum Mitsingen

Bensheim. Beim Lebendigen Adventskalender der Familienkirche steht heute wieder die Musik im Mittelpunkt. Die Besucher erwarten einige weniger bekannte englische Weihnachtslieder.

Zum Hören und gerne auch Mitsingen sind alle Interessierten um 18 Uhr in die Schlossstraße 4 nach Auerbach eingeladen.

Impuls der Frauenfastnacht

Dass beim Schenken und beschenkt werden an Weihnachten nicht nur der Kommerz im Mittelpunkt stehen sollte, sondern auch Gesundheit, Glück und Zufriedenheit, wünschen sich sicher nicht nur die Aktiven der Bensheimer Frauenfastnacht. Sie gestalten morgen Abend um 18 Uhr zu diesem Thema einen Impuls im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders und laden dazu ans Kolpinghaus in Bensheim, Am Rinnentor 46, ein.

Nähere Infos zum Lebendigen Adventskalender sind auf den Flyern, die unter anderem in den katholischen Kirchen und in der Tourist-Information ausliegen, erhältlich sowie auf der Homepage des Pfarreienverbunds, wo sich zur besseren Orientierung auch eine digitale Karte mit allen Stationen findet. red

Info: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalende