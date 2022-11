Weihnachtsfeier des OWK Bensheim

Bensheim. Die Weihnachtsfeier des Odenwaldklubs Bensheim findet am Sonntag, 4. Dezember, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zell statt. Ein besinnlicher Nachmittag, mit Kaffee, Kuchen und Überraschungen erwartet die Mitglieder.

Kirsten Schumacher hat sich bereiterklärt, die Teilnehmer mit einer kleinen Wanderung (etwa eine Stunde) nach Zell zu führen. Der Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Friedhof Mitte in Bensheim. Es gibt zudem die Möglichkeit, um 14.40 Uhr am Busbahnhof Bensheim mit Fahrgemeinschaften nach Zell zu fahren.

Um Anmeldung bis zum 2. Dezember, bei Elfi Klinger, Telefon 0152/09522016 oder Mail elfiklinger@t-online.de, wird gebeten. red