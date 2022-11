Weihnachtliches Gospel-Konzert

Bensheim. Seit vielen Jahren sind die Christmas Gospels des Bensheimer Chors Getogether fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Kirchenmusik. Besinnlich und gleichzeitig schwungvoll möchte der Gospelchor auf die Weihnachtszeit einstimmen und die christliche Botschaft nachdrücklich übermitteln.

Die biblischen Inhalte der Weihnachtsgeschichte sind in den Songs und in kleinen Textsequenzen zu hören. Die Zuhörer sind eingeladen, sich mit den Sängerinnen und Sängern auf die Suche nach der frohen Botschaft zu machen. Die Musik soll eine Pause vom oft hektischen Alltag ermöglichen, die Menschen bewegen, ergreifen und erfüllen. Das Publikum ist ausdrücklich aufgefordert mitzumachen: Schnipsen, klatschen, singen oder auch „Mit-Grooven“ unterstützt das Gospel-Feeling.

Getogether, begleitet von Piano und Cajon, ist am Samstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr in der evangelischen Stephanuskirche, Eifelstraße 37, in Bensheim zu hören.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Lichtblick, Heidelberger Straße 36 in Zwingenberg, bei der Tourist-Information, Hauptstraße 53 in Bensheim, online unter www.getogether.de sowie an der Abendkasse. Erwachsene zahlen zehn Euro, der ermäßigte Eintritt beträgt fünf Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. red