Weihnachtliches Gospel-Konzert

Bensheim. Nach langer Corona-bedingter Pause ist es wieder soweit: Am Samstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr, finden die Christmas-Gospels, ein weihnachtliches Konzert des Bensheimer Gospelchores Getogether, statt. Besinnlich und doch schwungvoll möchte der Chor auf die Weihnachtszeit einstimmen und die christliche Botschaft nachdrücklich und modern übermitteln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sängerinnen und Sänger wollen die Herzen der Zuhörer erreichen und ihnen eine Pause von der Hektik des Alltags ermöglichen. Das Publikum ist eingeladen, sich einzulassen und mitzumachen: Schnipsen, klatschen oder auch mitsingen, alles spornt den Chor zusätzlich an.

Getogether, begleitet von Piano und Schlagzeug, ist am Vorabend des zweiten Advents in der Stephanuskirche in Bensheim zu Gast.

Mehr zum Thema Kultur Modellbahnbörse am Sonntag in Bensheim Mehr erfahren Kultur Herbstkonzert am 4. November in Bensheim Mehr erfahren Bensheim Herbstkonzert am 4. November Mehr erfahren

Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Buchhandlung Lichtblick, Heidelberger Straße 36 in Zwingenberg, bei der Tourist-Information, Hauptstraße 53 in Bensheim, und online unter www.getogether.de sowie an der Abendkasse. Erwachsene zahlen zehn Euro, der ermäßigte Eintritt beträgt fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt. red