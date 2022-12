Weihnachtliche Revue

Bensheim. „Alle Jahre wieder“ laden Jeanette Giese und Peter Moss zu einer hörgenussreichen und doch leicht bekömmlichen Weihnachtsrevue im Bensheimer Parktheater ein, die laut Ankündigung jegliche Vor-Weihnachts-Hysterie dahin schwinden läßt.

Am Freitag, 16. Dezember, werden der große, stimmgewaltige Projektchor, das Ukulele-Orchester „Swinging Ukes“ und eine Vielzahl von Gästen – unter anderem Berthold Mäurer (Rezitation), Volker Schrewe (Gesang), Michael Reuter (Flügel) – zu hören sein, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Die Show „Alle Jahre wieder“ bietet eine Mischung aus witzigen Geschichten, rührenden Gedichten, aus besinnlichen Liedern und groovigen Songs, von „Alle Jahre wieder“ über „Winterwonderland“, „Rocking around the christmas tree“, „Vom Himmel hoch“ bis „You’re the voice“ samt Dudelsack-Solo.

Beginn am 16. Dezember ist um 20 Uhr, die Platzwahl ist frei. Einlass ab 19 Uhr. Karten über www.eventim.de oder an der Abendkasse. red