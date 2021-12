Weihnachten in Gronau und Zell

Bensheim. Die evangelische Kirchengemeinde Gronau/Zell lädt ein zu verschiedenen Weihnachtsgottesdiensten: Am 24. Dezember um 17.15 Uhr zum Gottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmanden und Konfirmandinnen in der Evangelischen Kirche Gronau. Hierzu ist eine Anmeldung nötig (mail an: ev.kirchengemeinde.gronau@ekhn-net.de).

Die Besucherzahl ist begrenzt; es gilt Maskenpflicht und die 3 G-Regel, am Eingang müssen die Nachweise bereitgehalten werden. Um 18.15 Uhr wird eingeladen zu einer Andacht mit Weihnachtssegen und Bläsermusik vor der Kirche auf dem Römer (Maskenpflicht).

Die Christmette um 22 Uhr findet dann wieder in der Kirche unter 3 G-Bedingung statt. Dieser Gottesdienst wird musikalisch von Ulrike und Otto und Lamadé gestaltet (Flöte und Orgel), die Leitung hat Vikarin Katharina Ruhwedel. Auch hier gilt die 3 G-Regel. Der Gottesdienst für Familien mit Kleinkindern im Schafstall in Zell ist bereits ausgebucht.

Meditativer Weihnachtsweg

Am 25. Dezember findet der Weihnachtsgottesdienst um 9.30 Uhr im Zeller Gemeindehaus, Auf der Mauer 5, statt; am 26. Dezember um 10.45 Uhr in Gronau in der Sankt-Anna-Kirche. Für beide gilt 3 G und Maskenpflicht, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Kirchengemeinde weist auch auf den meditativen Weihnachtsweg hin, der auf der Homepage der Gemeinde zu finden ist: gronau-zell.ekhn.de. red