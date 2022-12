Weihnachten in der Stephanuskirche

Bensheim. In der Stephanuskirche finden an Weihnachten folgende Gottesdienste statt: Am Heiligabend gibt es um 15 Uhr ein Gottesdienst mit Krippenspiel unter der Leitung von Pfarrerin Almut Gallmeier.

Um 17 Uhr folgt die Christvesper mit Pfarrer Holger Ludwig. Musikalisch begleitet wird dieser Gottesdienst von den Gesangssolisten Jeanette Giese und Christian Nungesser.

Am Sonntag (25.) findet um 15 Uhr unter dem Motto „Weihnachten – nicht allein“ mit Pfarrerin Almut Gallmeier ein Gottesdienst mit anschließendem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Tee und Lebkuchen sowie Weihnachtsliedern statt.

Für den Montag (26.) lädt die Stephanusgemeinde zum Gottesdienst mit dem Erwachsenenflötenkreis ein, unter der Leitung von Prädikant Axel Rothermel. red