Bensheim. Umdenken im Rathaus: Das Weiherhausstadion hat ab heute (3.) wieder von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Das teilte die Verwaltung am Dienstag auf Nachfrage mit. Vorausgegangen war eine öffentliche Debatte mit Leserbriefen in dieser Zeitung und Kritik aus den meisten Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung, nachdem das Gelände kurzfristig geschlossen worden war. Allerdings gab es auch Verständnis für die Vorgehensweise.

Schutz des Personals

„Die Schließung des Weiherhausstadions zum Schutz von Menschen, Gebäuden und Sportplätzen war dringend geboten: Die Vandalismus-Schäden haben überhandgenommen, die städtischen Mitarbeiter vor Ort sahen sich immer öfter direkten Bedrohungen ausgesetzt“, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus. Die Kräfte der Ordnungspolizei konnten kurzfristig nicht von ihren anderen Aufgaben abgezogen werden. Seit der „partiellen Schließung“ – Schulen, Kindertagesstätten sowie der Spitzen- und Profisport konnten die Anlage weiterhin nutzen – sei im Rathaus intensiv beraten worden, unter welchen Umständen eine Öffnung wieder ermöglicht werden könne.

Letztlich hat der Magistrat entschieden: Um den Bensheimer Bürgern den Zugang zum Stadion wieder zu ermöglichen und gleichzeitig den Schutz der städtischen Einrichtungen zu erhöhen, wird die gesamte Sportanlage täglich wieder geöffnet sein. Zu verschiedenen Zeiten patrouilliert ein Sicherheitsdienst im Weiherhausstadion, um neue Sachbeschädigungen zu vermeiden und das städtische Personal vor weiteren Bedrohungen zu schützen. In diesem Zusammenhang weist die Stadt nochmals auf die Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln hin.

Ob der Entschluss im Magistrat einstimmig fiel oder es hinter den Kulissen zu Diskussionen kam (wovon fast auszugehen ist), ist nicht bekannt. Das Gremium tagt nicht-öffentlich. Bürgermeisterin Christine Klein hatte die Schließung bis zuletzt trotz aller Kritik verteidigt. Ursprünglich sollte die beliebte Sportstätte bis mindestens 15. März geschlossen bleiben. dr