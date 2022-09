Im Zuge der Sanierung der Nibelungenstraße in Bensheim durch Hessen Mobil, nutzt die GGEW AG die Straßensperrung, um Arbeiten im Trinkwassernetz durchzuführen. Dafür werden am Samstag (24.) die komplette Kalkgasse inklusive Hospiz sowie die Nibelungenstraße 5, 6, 9, 12 und 12 a zwischen c 10 und 16 Uhr kein Wasser haben.

Ebenfalls abgestellt werden die Guntrum-Galerien (Nibelungenstraße

...