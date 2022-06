Wasser im Keller und Autobrand

Bensheim. Die Bensheimer Feuerwehr war am Freitag und Samstag zweimal gefordert. So musste zunächst am Freitag gegen 18.19 Uhr ein Keller ausgepumpt werden. Der stand wegen der heftigen Regenfälle teilweise unter Wasser. Die Brandbekämpfer waren rund eine Stunde beschäftigt.

Deutlich mehr Aufsehen erregte eine Alarmierung am Samstagvormittag. Ein Auto stand auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums an der Fabrikstraße in Flammen – in der Nähe des Eingangs zum Edeka-Markt. Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer, der Schaden am Wagen durch den Brand war allerdings erheblich. Zur Ursache konnten keine Angaben gemacht werden. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Kurz nachdem der Einsatz beendet war, kam es auf dem Parkplatz bei einem Passanten zu einem medizinischen Notfall, berichtete die Stützpunktwehr auf ihrer Facebookseite. Die Kameraden übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung, bevor sie zum Stützpunkt zurückkehren konnten. dr