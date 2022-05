Was Unternehmen vom Ehrenamt lernen können

Hochstädten. Die Wirtschafts-Vereinigung Bensheim (WVB) lädt gemeinsam mit dem Förderverein Hochstädten zum Business-Treff ins Hochstädter Haus ein. Am 31. Mai um 19 Uhr können Interessierte das neu gestaltete Dorfcafé, die fertiggestellte Außenanlage und den Veranstaltungsraum mit seinen Möglichkeiten kennenlernen.

Der Business-Treff ist als Themenabend geplant, der unter dem folgenden Titel steht: „Ambitionierte Projekte gemeinsam stemmen – Was Unternehmen und Ehrenamt voneinander lernen können“.

Der Förderverein trägt und betreibt das Hochstädter Haus, um in Hochstädten einen sozialen Treffpunkt für alle Generationen anzubieten und die Dorfgemeinschaft zu stärken. Das Haus dient den Hochstädter Vereinen sowie privaten Initiativen als Plattform für Veranstaltungen und Zusammenkünfte aller Art. Darüber hinaus bietet der Förderverein dort auch ein breites Spektrum eigener Veranstaltungen an, von Konzerten, Lesungen, Vortragsreihen bis hin zur Hausaufgabenhilfe für ausländischen Mitbürger. Der Weg dorthin war nicht geradlinig und es wurde Erstaunliches im Ehrenamt geleistet, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Förderverein wird den Teilnehmern die Geschichte und Herausforderungen mit seinen kreativen Lösungen vorstellen – mit Grundprinzipien, die auch Unternehmen nutzen und berücksichtigen können.

Die WVB möchte bei dieser Gelegenheit außerdem ein attraktives radsportliches Event präsentieren, das zusammen mit dem Team Bensheim der Tour der Hoffnung am 25. Juni 2022 veranstaltet wird: die „Tour de Montana“ – 1200 Höhenmeter für krebskranke Kinder. Unter anderem soll an diesem Abend das extra hierfür angefertigte hochwertige Trikot präsentiert werden, für das sich viele Bensheimer Sponsoren engagiert haben.

Zu diesem besonderen Themenabend sind nicht nur Mitglieder der WVB, sondern alle Unterstützer der Tour de Montana eingeladen. Anmeldung für Nichtmitglieder beim Team Bensheim der Tour der Hoffnung: Telefon 0172/6399778 oder Mail an info@tdh-bensheim.de red