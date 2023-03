Bensheim. Zur nächsten „Grünen Runde“ am 3. April ist der ehemalige EU-Botschafter der Bundesrepublik Christian D. Falkowski zu Gast in Bensheim. Er spricht über das Thema „Brauchen wir noch Europa – oder: Warum wir Europa noch brauchen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Seit das Kunstgebilde Jugoslawien zerbrach, hat der Krieg Europa nie mehr verlassen,“ fasst Peter Lotz, Moderator des monatlich tagenden Diskussionsforums „Grüne Runde“ die erschreckenden Tendenzen der vergangenen Jahre zusammen. „Zwischenstaatliche Kriege sind wieder Realität, und bereits das Massaker von Srebrenica war das Ergebnis eines zum Exzess getriebenen Nationalismus.“

Genau diese Ideologie feiere in verschiedenen Ländern Europas wieder Triumphe. „Europäisch zu denken“ trete hinter Selbstbehauptungswillen und Durchsetzungsfähigkeit zurück. Was bedeute das für das Friedensprojekt EU? Freilich war die komplizierte europäische Geschichte nach 1945 keine simple Fortschrittserzählung einer unaufhaltsam fortschreitenden Integration. „Beharren auf Souveränität und Eigenart gehören zu dieser Geschichte genauso wie die unterschiedlichen Formen supranationaler Kooperation,“ betonen die Veranstalter der Grünen Runde.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Verbrenner-Aus Katarina Barley übt scharfe Kritik an der FDP Mehr erfahren Welthandel Subventionsstreit: EU und USA gehen aufeinander zu Mehr erfahren Wirtschaftsleistung Lindner tadelt Haushalts-Leitlinien der EU-Kommission Mehr erfahren

Deshalb sei es spannend, die aktuelle geopolitische Lage und mögliche Perspektiven der europäischen Entwicklung aus der Sicht eines erfahrenen Diplomaten kennenzulernen. Kann denn der Nationalismus für Europa ein Fluch und für die Ukraine ein „Segen“ sein? Ist die Vorstellung vom „Vaterland Europa“ mehr als Wunschdenken? Tatsache sei, dass der Ukraine-Krieg illiberalen Regierungen Auftrieb verliehen habe und die angestrebte „Wertegemeinschaft“ zunehmend gefährde. So sei eine europäische Migrationspolitik ebenso Fiktion wie eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Was also kann und soll Europa unter diesen Rahmenbedingungen (noch) sein und werden?

Christian D. Falkowski, mehrfacher Buchautor, wird auch darauf eingehen, wie unter der Entwicklung zu einer multipolaren Weltordnung die Gestaltungskraft des Westens schwindet und Europa an den Rand des Weltgeschehens rückt. Fast 40 Jahre internationale Berufserfahrungen haben ihn geprägt. Als Botschafter leitete er die EU-Delegationen in Pakistan, Jordanien/Jemen, Ägypten und Wien – unter anderem war er Direktor des diplomatischen Außendienstes der Kommission.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu dieser öffentlichen Veranstaltung ohne Voranmeldung eingeladen: Montag, 3. April, um 19 Uhr im großen Nebenraum der Gaststätte Weiherhaus, Saarstraße/Ecke Berliner Ring. red