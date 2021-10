Wartebereich im Bürgerbüro Bensheim hat wieder geöffnet

Bensheim. Seit Februar dieses Jahres hat das Bürgerbüro Bensheim mit seinem gesamten Angebot an Serviceleistungen unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen wieder geöffnet. Ab Montag, 25. Oktober, gelten dem Corona-Konzept angepasste neue Regelungen: Dann kann der Wartebereich wieder mit Plätzen für maximal fünf Kunden geöffnet werden.

Platz für acht Kunden

Bisher hatten maximal drei Kunden gleichzeitig Zutritt zum Bürgerbüro, deren Anliegen umgehend an den Schaltern bearbeitet wurden. Der Wartebereich war lange Zeit nicht in Benutzung, was sich mit Beginn der kalten und nassen Jahreszeit nun ändern soll. Demnach kann insgesamt acht Personen Platz im Bürgerbüro geboten werden.

Ampelregelung bleibt bestehen

Da sich die aktuelle Ampelregelung vor dem Bürgerbüro bewährt hat, schaltet sich die Ampel auf Rot, sobald die fünf Plätze im Wartebereich belegt sind. Damit wird ausreichend Abstand im Gebäude gewährleistet. Der Durchgang der Kunden wird im Einbahnstraßenprinzip geregelt, wobei Ein- und Ausgang weiterhin getrennt sind.

Nach wie vor sorgen Plexiglasscheiben an den Schaltern für Spuckschutz und Desinfektionsmittelspender stehen der Kundschaft zur Verfügung. Zudem gilt weiterhin die Maskenpflicht. Aufgrund der aktuellen Umstände wird nach wie vor darum gebeten, die Angelegenheiten telefonisch unter 06251/58263-21 oder am besten per E-Mail an die Adresse buergerbuero@bensheim.de zu klären.

Kontakt per Post oder Mail

Folgende Dienstleistungen sind per E-Mail oder auf dem Postweg ohne persönliche Vorsprache möglich: Erteilung von einfachen und erweiterten Meldebescheinigungen, Antrag für ein einfaches oder erweitertes Führungszeugnis, Antrag auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Ausstellung von Anwohnerparkausweisen, Antrag auf Ausstellung von Fischereischeinen.

Seit dem 13. September steht auch wieder das Angebot der Verwaltungsstelle in Auerbach zur Verfügung so die städtische Pressestelle. Geöffnet ist diese von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich dienstags von 14 bis 17.30 Uhr. Telefonisch ist die Verwaltungsstelle in Auerbach unter 06251/703329 erreichbar. ps