Warenautomat beschädigt

Fehlheim. Eine Gruppe unbekannter Personen mühte sich am Sonntagabend (13.) vergeblich an einem Warenautomaten ab, der bei einer Metzgerei in der Rodauer Straße in Fehlheim steht.

Obwohl der Automat nicht geöffnet werden konnte, ist laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. Videokameras haben die Personen aufgezeichnet. Die Tat wurde zwischen 22.30 und 22.40 Uhr verübt.

Wer Hinweise zu den tatverdächtigen Personen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 06251/8468-0 zu melden. pol

