Der Odenwaldklub Auerbach lädt im Mai seine Mitglieder und Gäste zu drei Wanderungen und einer Radtour ein. Am Sonntag, 1. Mai, treffen sich Interessierte zur Teilnahme an einer Tour ab Zwingenberg, die immer wieder der Strecke der Weinlagenwanderung folgt.

Um 10 Uhr ist Treffpunkt in Zwingenberg an der Linde/Rewe-Parkplatz, von wo aus es zum Weinstand am Höllberg geht und weiter

...