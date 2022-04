Wanderungen und Radtour

Auerbach. Der Odenwaldklub Auerbach lädt im Mai seine Mitglieder und Gäste zu drei Wanderungen und einer Radtour ein. Am Sonntag, 1. Mai, treffen sich Interessierte zur Teilnahme an einer Tour ab Zwingenberg, die immer wieder der Strecke der Weinlagenwanderung folgt.

Um 10 Uhr ist Treffpunkt in Zwingenberg an der Linde/Rewe-Parkplatz, von wo aus es zum Weinstand am Höllberg geht und weiter Richtung Not-Gottes-Kapelle und Hochstädter Haus. Auf dem Rundweg A1 führt die Wanderung zu Eremitage und Ludwigslinde und zum Weinstand am Herrnwingert – Gehzeit circa 3,5 bis 4 Stunden. Die Anfahrt zum Treffpunkt ist ab Haltestelle Burggraf mit dem Bus Linie 670 um 9.12 Uhr möglich. Anmeldungen nimmt Ingrid Schneider, Telefon 06251/75961 entgegen.

Ein etwa einstündiger Spaziergang durch Wiesen und Felder findet am Mittwoch, 4. Mai, ab der Haltestelle Alsbach-Hinkelstein für Senioren statt. Die Anfahrt ist ab Haltestelle Burggraf um 13.12 Uhr und allen anderen Haltestellen zu den entsprechenden Zeiten.

Ziel des Spaziergangs ist Zwingenberg, wo ab 15 Uhr ein gemütlicher Kaffeeklatsch im Café Hug (Ortseingang) stattfindet. Auch hierfür nimmt Ingrid Schneider die Anmeldungen an.

Mit dem Rad nach Gernsheim

Am 15. Mai wird eine sonntägliche Fahrradtour von Auerbach über Langwaden nach Gernsheim zum Rhein und zurück angeboten. Die Wasser-, Wald- und Wiesentour erstreckt sich über etwa 40 Kilometer und steht unter dem Motto „Reisen statt Rasen“ – bei etwa 15 Kilometern pro Stunde. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf der Westseite des Auerbacher Bahnhofs (Zwischen den Bächen/Lahnstraße). Anmeldungen bei Michael Hoppe, Telefon 06251/8284070.

Eine weitere Wanderung findet am Sonntag, 29. Mai, im Odenwald als Ersatz für die verschobene Wanderung auf dem Pilgerweg Camino Incluso statt. Mit Bahn und Bus geht es stattdessen nach Mitlechtern, von wo aus der Weg vorbei an Feldern, Wiesen und durch Wald zum Kreiswald, auf die Juhöhe und über den Kreuzberg nach Laudenbach führt. Treffpunkt ist um 9.40 Uhr am Bahnhof in Auerbach, Zustieg in Bensheim um 9.58 Uhr oder in den Bus am Heppenheimer Bahnhof um 10.07 Uhr möglich. Anmeldungen bei Walburga Kandler, Telefon 06251/9853012.

Zu allen Veranstaltungen sind Gäste willkommen. red