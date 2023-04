Wanderung zur Starkenburg

Bensheim. Am 14. Mai ist es wieder soweit – der Tag des Wanderns steht an. Der Deutsche Wanderverband, Dachverband des Odenwaldklubs, feiert seinen 140. Geburtstag.

Der Odenwaldklub Bensheim bietet an diesem Tag eine Wanderung von Bensheim zur Starkenburg und hinab nach Heppenheim an. Die Strecke ist 15 Kilometer lang und die Gehzeit beträgt rund fünf Stunden. Ein großes Stück wird auf dem Rundwanderweg H 5 (Heppenheim – Hambach) gelaufen. Dieser Weg wird in der Wanderkarte des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald als anspruchsvoller Rundwanderweg, der durch bekannte Weinlagen bei Heppenheim und zur Starkenburg mit beeindruckenden Ausblicken auf Heppenheim und in die Rheinebene führt, beschrieben.

Der Start ist um 10 Uhr am Parkplatz Tegut. Auf der Ahlengasse hinauf wird der Höhenweg erreicht. Weiter ansteigend führt der Weg durch den Bannwald zum Hambacher Grenzweg.

Ein kleiner Abstecher führt zur Jägersrast. Dort ist die Mittagspause mit Rucksackverpflegung geplant. Im Anschluss geht es auf einem gemütlichen Wanderweg hinab nach Ober-Hambach und weiter durch den Wald zur Starkenburg.

Die Burg, nach der die ganze Region lange Oberamt Starkenburg genannt wurde, gehört zu den ältesten des westlichen Odenwaldes. Von der Starkenburg führt der Weg nach Heppenheim mit schönen Blicken auf die Stadt und den Dom. Der Bus bringt die Gruppe wieder nach Bensheim zurück. Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderführerinnen sind: Renate Zanger, Telefon 06251/69633, und Monika Schuchmann, Telefon 06251/9763107. red