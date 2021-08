Wanderung zur Not-Gottes-Kapelle

Bensheim. Zu einer Wanderung mit Walburga Kandler lädt die Bürgerhilfe Bensheim ein. Treffpunkt der gut zweistündigen Tour ist gegenüber dem Alten Rathaus in der Bachgasse 60 in Auerbach am Samstag, 18. September, um 14.30 Uhr.

Die Wanderung führt zur Not-Gottes-Kapelle und über den Alemannenweg zurück nach Auerbach und beginnt zunächst einmal recht steil hinauf Richtung Auerbacher Schloss, der Weg biegt jedoch vorher nach Nordosten ab. Erst in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Kapelle an diesem Ort im Wald errichtet, an dem über mehrere Jahrhunderte bereits Wallfahrtskapellen existierten.

Hier wird eine kleine Pause eingelegt, bevor es weitergeht zum Alemannenweg und über Serpentinen wieder hinunter nach Auerbach.

An der Wanderung können sich sowohl Mitglieder der Bürgerhilfe als auch Gäste beteiligen. Anmeldung per Telefon oder Mail ist erforderlich (Telefon 06251/69999; Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de). Die Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein, so die Bürgerhilfe. red

