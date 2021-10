Wanderung zum Borsteinhaus

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim wandert am Sonntag (17.) zum Borsteinhaus, das inmitten des europäischen Geopark-Naturparks Bergstraße-Odenwald an einem Hang direkt am Wald mit herrlichem Ausblick auf die benachbarten Erhebungen liegt.

Für Gruppe 1 führt der Weg vom Marktplatz Bensheim über das Kirchberghäuschen zum Schönberger Sportplatz. Von dort geht es vorbei an Weinreben hinauf auf einen Höhenweg. Nach 6,5 Kilometern wird das Borsteinhaus erreicht. Gruppe 2 fährt mit dem Bus nach Reichenbach und geht die zweieinhalb Kilometer hoch zum Borsteinhaus. Dort treffen sich beide Gruppen zur gemeinsamen Einkehr. Der Rückweg wird, je nach Kondition, zu Fuß bis nach Bensheim oder hinab nach Reichenbach und Rückfahrt mit dem Bus stattfinden.

Treffpunkt für die Gruppe 1 ist um 9.30 Uhr am Marktplatz, für Gruppe 2 um 10.15 Uhr am Busbahnhof Bensheim. Anmeldung bei der Tourist-Information, Telefonnummer 06251/8696101. red