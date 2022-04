Wanderung im Naturschutzgebiet

Bensheim. Auch in diesem Jahr möchte die Botanische Vereingung für Naturschutz, einer langjährigen Tradition folgend, zu einer Wanderung in das Naturschutzgebiet Hemsberg bei Zell einladen. Der im Jahr 2017 verstorbene Botaniker und Studiendirektor Fritz Richter setzte sich für die Ausweisung des Hemsberges als Naturschutzgebiet ein und leitete lange Jahre diese Exkursion unter der Reihe „BA-Natürlich“, die von dieser Zeitung organisiert wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Schild weist auf die Verdienste Richters hin. Ohne Fritz Richter wäre der Hemsberg längst bebaut und könnte seine ökologische Funktion nicht mehr erfüllen. Heute befinden sich die Flächen des Naturschutzgebietes in einem ökologisch ausgezeichneten Zustand.

Artenreiche Pflanzenwelt

Die artenreiche Pflanzenwelt ist auch Ursache für eine reichhaltige Insektenfauna, was durch seltene Schmetterlinge, Wildbienen und Käfer belegt ist. Seit einigen Jahren hat sich auch eine große Population der submediterranen Gottesanbeterin entwickelt, die zuvor nur am Kaiserstuhl in Deutschland aufgetreten ist. Die Botaniker hoffen auf regen Zuspruch, denn der Hemsberg war, ist und bleibt ein ökologisches Kleinod in Südhessen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Hemsberg-Exkursion findet am Samstag, 7. Mai, um 15 Uhr statt und dauert ungefähr zwei Stunden. Der Treffpunkt ist das obere Ende der Schelmengasse in Zell, wo unter größter Rücksichtnahme auf die Anwohner auch geparkt werden kann, schreibt die Vereinigung abschließend. red