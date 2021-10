Wanderung im Naturschutzgebiet

Auerbach. Zu einer Wanderung durch das zweitgrößte Naturschutzgebiet des Landes Hessen, den Mönchbruch bei Groß-Gerau, lädt der OWK Auerbach für Sonntag, 7. November, ein.

Einerseits nahe am Flughafen Frankfurt gelegen, bietet der Mönchbruch mit Auenwald und altem Mischwaldbestand für Wanderer doch auch reichlich Gelegenheit, Natur intensiv zu erleben. Wo früher der Main floss, ist heute eines der letzten großen Feuchtgebiete Hessens.

Die rund dreieinhalbstündige Wanderung führt ohne Anstrengung durch die Ebene. Um 9.30 Uhr ist Treffpunkt am Lidl-Parkplatz in Auerbach. In Fahrgemeinschaften geht es zum Jagdschloss Mönchbruch, wo zum Abschluss dann auch in der Müller-Stube eingekehrt wird. Die geltenden Corona-Regeln müssen beachtet werden. red