Wanderung der Senioren

Bensheim. Eine kleine Wanderung der Auerbacher OWK-Senioren führt am kommenden Mittwoch, 11. August, zur Gaststätte „Hundehütte“ in Fehlheim.

Anreise per Bus möglich

Wer die Anreise mit dem Bus machen möchte, steigt um 13.47 Uhr an der Haltestelle Behindertenhilfe/Kronepark in die Linie 670 nach Bensheim und um 14.05 Uhr am Bensheimer Busbahnhof in die Linie 676, Richtung Fehlheim, ein und fährt bis zur Haltestelle Mühlgrabenstraße. Dort beginnt die Tour durch die Felder zur gemeinsamen Einkehr ab 15 Uhr.

Zurück geht es auf dem kürzesten Weg zur Bushaltestelle und zur Rückfahrt nach Bensheim.

Anmeldungen nimmt Doris Gottschlich entgegen unter Telefon 06251/75400. Gäste sind willkommen. Die geltenden Corona-Regeln müssen beachtet werden. red

