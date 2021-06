Wanderung auf kühlen Waldwegen

Auerbach. Endlich konnten sich die Mitglieder des TC Auerbach zu ihrer ersten Halbjahreswanderung in diesem Jahr treffen und hier war der Heppenheimer Friedhof der Ausgangspunkt, um bei schönem Wetter in den Bergen des vorderen Odenwalds zu wandern.

Wegen der großen Hitze war man hauptsächlich auf kühlen Waldwegen unterwegs, es ging dabei zunächst vorbei an der Sparerrast durch einen herrlichen Buchenwald Richtung Arnoldseiche. Dort wurde eine traditionelle Rast eingelegt, bei der vom Verein verschiedene Getränke zur Erfrischung gereicht wurden. Danach ging es unterhalb der Lee, mit seinen berühmten Hügelgräbern aus der Jungsteinzeit, weiter nach Ober-Laudenbach.

Im Wald sah man verschiedene ehemalige Steinbrüche, welche prägend für den Odenwald sind. Ständig wurde dabei die Grenze zwischen Hessen und Baden-Württemberg gekreuzt. Belohnt wurden die Wanderer auch immer wieder mit einer herrlichen Aussicht in die Rheinebene sowie den vorderen Schwarzwald. Zur Mittagszeit erreichte man schließlich das Gasthaus „Zum Kaiserwirt“ in Ober-Laudenbach, und dort gönnte sich die Gruppe eine ausreichende Stärkung. Im Anschluss ging es wieder zurück über den Blütenweg nach Heppenheim. Nachdem die Bombachschlucht passiert war, führte die Wanderung weiter über den Heppenheimer Kunstweg im Eckweg, auf dem verschiedene Kunststilrichtungen gezeigt werden. Am frühen Nachmittag erreichten die Mitglieder des TCA dann wieder den Ausgangspunkt der Wanderung in Heppenheim und traten von dort die Heimreise an. net