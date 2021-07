Wanderung auf dem Hessentagsweg

Auerbach. Die zweite Sommerwanderung des Odenwaldklubs Auerbach für dieses Jahr führt am Sonntag, 1. August, von Auerbach aus zunächst durch das Fürstenlager und dann über den Hessentagsweg nach Schönberg.

Von dort geht es wieder auf die Höhe hinauf, vorbei am Herrnwingert und zurück nach Auerbach. Die rund zweistündige Wanderung beginnt um 9.30 Uhr am Alten Rathaus in der Bachgasse in Auerbach. Für Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel fährt ab dem Bensheimer Busbahnhof ein Bus der Linie 670 um 9.09 Uhr ab und kommt um 9.16 Uhr an der Haltestelle Behindertenhilfe/Kronepark an.

Anmeldungen nimmt Walburga Kandler entgegen, Telefon 06251/9853012. Gäste sind willkommen. Die geltenden Corona-Regeln müssen beachtet werden. red