Der Odenwaldklub Bensheim bietet am 1. Januar eine Neujahrswanderung an. Vom Friedhof-Mitte geht es über den Hemsberg hinab zur Tugersmühle. Die Müller-Familie Tuger wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts – bis 1912 – zur reichsten und bedeutendsten Müller-Familie in Heppenheim.

