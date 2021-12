Wanderplan des OWK Bensheim

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim hat seinen Wanderplan für 2022 fertiggestellt. Darunter sind Wander-Ausflüge, Busfahrten und eine sechstägige Wanderreise „zu den Glanzlichtern Oberhessens“ im Programm. Am Sonntag, 16. Januar, beginnt das neue Programm mit der Winterwanderung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 6. Februar führt eine Wanderung „rund um Bensheim“. Am 20 Februar ist das Wanderehrungsfest geplant. Am 6. März geht es für die Wanderer über den Sieben-Hügel-Steig. Am 8. März findet die Jahreshauptversammlung statt. Auf zum Kräuterspaziergang mit vielen Erklärungen über die Kräuter der Natur geht es am 2. April.

Am 6. April führt Gertrud Hechler eine Halbtagstour. Am 24. April richtet der OWK Bensheim die erste Etappe des Sechs-Täler-Wegs aus. Sie führt von Bensheim nach Lindenfels. Am 14. Mai – dem Tag des Wanderns – geht es durch das Fürstenlager zur Eremitage und weiter zum Kirchberg. Vom 21. bis 26. Mai steht die Reise zu den Glanzlichtern Oberhessens mit vielen schönen Touren und Sehenswürdigkeiten an. Am 12. Juni gibt es eine Wanderung im Überwald auf dem Steinbruchweg. Die Sonnenwendfeier und Jubiläumsfeier 140 Jahre OWK Bensheim wird die Ortsgruppe am Samstag 18. Juni, veranstalten. Am 3. Juli geht es zum Odenwälder Wandertag nach Bruchsal. Es werden Wanderungen in der näheren Umgebung von Bruchsal, dem Zentrum von Bruhrain und Kraichgau sowie Führungen durch die ehemalige Residenzstadt der Fürstenbischöfe von Speyer mit seinem prächtigen Barockschloss und der Peterskirche angeboten.

Zur Gartenschau in Eppingen

Am 20. Juli geht es mit Agathe Mayer und Willi Völker rund um den Bruchsee. Am 28. August besuchen die Wanderer die Gartenschau in Eppingen im Kraichgau. Am 17. September führt die Tagestour nach Heidelberg zum Wandern und zu einer entspannten Schifffahrt auf dem Neckar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am 2. Oktober sind alle Wanderer angesprochen, die gerne eine Extremwanderung machen möchten. Das Ziel ist, 35 bis 40 Kilometer zu wandern. Am 8. Oktober geht es wieder gemütlicher weiter, der OWK fährt mit dem Bus nach Limburg und erkundet die Stadt. Am 15. Oktober werden die Kräuterfrauen wieder mit den Mitgliedern durch die Natur gehen. Am 16. Oktober wandert man zum Ehrenmal des OWK am Teufelsstein. Am 3. November wird der Wanderplan für das Jahr 2023 besprochen. Am 6. November ist die Herbstwanderung.

Am 4. Dezember steht die Nikolausfeier im Dorfgemeinschaftshaus Zell an. Am 17. Dezember geht es warm angezogen mit festen Schuhen zur adventlichen Glühweinwanderung mit Stollen und Gebäck.

„2022 möchten wir gerne wieder Familien mit unserem neuen Programm ansprechen“, heißt es in der Pressemitteilung des OWK Bensheim. Am Sonntag, 9. Januar, geht es los, die Gruppe wandert durch das Fürstenlager in Auerbach zum Wambolter Sand. Dort gibt es eine Suppe. Der Rückweg wird mit Fackel angetreten. red