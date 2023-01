Wandern und Punkte sammeln

Bensheim. Es ist wieder so weit: Die Saison für das Deutsche Wanderabzeichen startet mit dem Deutschen Winterwandertag – in diesem Jahr vom 18. bis 22. Januar im Fichtelgebirge. An der Bewegungsinitiative des Deutschen Wanderverbandes (DWV), zu dem auch der Odenwaldklub Bensheim gehört, kann jeder Interessierte teilnehmen – vom Kind bis zum Senior.

Eine Mitgliedschaft im Verein ist laut OWK nicht nötig. Die vielen positiven Effekte des Deutschen Wanderabzeichens honorieren heute über 60 Krankenkassen in ihren Bonusprogrammen, in denen das Abzeichen als Nachweis für regelmäßige Bewegung anerkannt ist.

Der Odenwaldklub Bensheim lädt alle Interessierten ein zum Mitmachen. Den Wander-Fitness-Pass „Bewegen Entspannen Begegnen“ kann man sich bei Wanderwartin Erna Jarz, Telefon 06251/69611, abholen. Die Voraussetzungen, um die erforderlichen Punkte für das Abzeichen, sind auf der Homepage des OWK Bensheim nachzulesen: www.owk-bensheim.de